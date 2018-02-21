باحثون: تحليل سلوكيات النقر يحمي الأطفال من المحتويات المزعجة

واشنطن(صدى):

أكد باحثون من جامعة كارولينا الجنوبية الأمريكية وجامعة تشجيانج الصينية على أن يعكفون حاليا على تطوير خوارزمية تقوم بتحليل آلي لسلوكيات النقر والمسح الخاصة بالأطفال على الشاشات اللمسية، وبالتالي يمكن حمايتهم من المحتويات غير المناسبة لأعمارهم.

واكتشف الباحثون أن هناك اختلافات كبيرة بين حركات المسح والنقر التقليدية بين أيدي الأطفال الصغار وأيدي الأشخاص البالغين؛ حيث يقوم الأطفال بالنقر على نطاقات أصغر من الشاشة اللمسية، كما أن حركات المسح تتم بصورة أبطأ، علاوة على أن عمليات التبديل بين حركات المسح والنقر تتم بشكل أبطأ من الأشخاص البالغين.

وقال الباحثون إن دقة التعرف على حركة مسح الأطفال على الشاشة اللمسية تبلغ حاليا 84% بعد حركة واحدة، في حين تزداد هذه النسبة إلى 97 بعد القيام بعدة حركات مسح على الشاشة اللمسية.