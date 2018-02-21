النصر يمنح الجماهير تذاكر مجانية في مبارته أمام الباطن

ماجد محمد(صدى):

قررت إدارة نادي النصر، شراء التذاكر المتبقية من حصة النادي في مبارته أمام الباطن ضمن الدور ربع النهائي، لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام مساء الخميس القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وجاءت مبادرة الإدارة تقديرًا لجماهير النصر، وحرصًا على تواصل مساندتهم ووقفاتهم المستمرة مع فريقهم، كما جاءت تفاعلا مع دعم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الذي يسعة دائمًا لتسهيل حضور جماهير الأندية من خلال السماح بالدخول المجاني للمدرجات.

الجدير بالذكر أن تذاكر العائلات سوف توزع كالمعتاد عند البوابة رقم 1 في ملعب المباراة، وسيبدأ التوزيع الساعة الرابعة عصر يوم الخميس.