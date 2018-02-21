الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي أمانة عسير

سعيد العجل(صدى):

بدأت الوحدة المتنقلة التابعة لإدارة العامة الأحوال المدنية في منطقة عسير اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1439/6/4 ولمدة يومين في استقبال طلبات منسوبي ومراجعي أمانة منطقة عسير وتقديم الخدمة لهم وذلك في إطار جهودها المبذولة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين ، وبخاصة في الأماكن التي لا يوجد بها مكاتب تابعة للأحوال المدنية.

من جهته أوضح سعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير الأستاذ قاسم بن سعيد القرني أن الأحوال المدنية حريصة على تكثيف زيارات الوحدة المتنقلة لعدد من الجهات الحكومية ، وذلك حسب توجيهات سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، والذي وجّه بضرورة تفعيل الحكومة المتنقلة وتكثيف زياراتها لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم ” .