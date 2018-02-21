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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. ضبط مخالفات صحية بالمحال التجارية في بلدية صامطة

بالصور.. ضبط مخالفات صحية بالمحال التجارية في بلدية صامطة
تركي السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية الصحية التابعة لبلدية محافظة صامطة ، يوم أمس الثلاثاء ، جولات رقابية على المحلات والأسواق والمطاعم والبوفيهات وصالونات الحلاقة والمحلات التجارية ، بالإضافة إلى الباعة الجائلين بالمحافظة والقرى التابعة لها ، لرصد المخالفات .

وأسفرت الجولات ، عن ضبط مخالفات تتمثل في عدم تجديد رخصة محل ، وتدني مستوى النظافة في المكان والأدوات ، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين .

ورصدت الفرق الصحية ، مواد غذائية منتهية الصلاحية ، تم إعدادها من اليوم السابق ، بالإضافة إلى مخالفات داخل المحال بعدم تغطية حاويات النفايات ، وعدم تشغيل مصائد الحشرات .


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