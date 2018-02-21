مدير مكافحة المخدرات يزور فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

عادل الحربي(صدى):

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي بن عبدالله الشليل بمكتبه بمقر الفرع اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض العميد الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي .

وهنأ الشليل في بداية اللقاء، العميد السبيعي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق والسداد فيما كلف به، كما بحث اللقاء أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.

حضر اللقاء مدير إدارة مكافحة المخدرات سابقاً اللواء الدكتور علي بن عبدالله الطيار، ومساعد مدير عام فرع الهيئة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.