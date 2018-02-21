” الجزيرة ” القطرية تستضيف متحدث جيش الاحتلال

طلال الضوي(صدى):

تستضيف القناة الجزيرة لأول مرة، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاني أدرعي؛ ليتحدث عن ” مزايا الجيش ” الذى يقتل الفلسطينيين يوميًّا، مؤكدة على دورها المشبوه في ملف الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال أدرعي، عبر حسابه الرسمي علي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء: ” لأول مرة ضابط في جيش الدفاع يشارك في برنامج الاتجاه المعاكس على شاشة الجزيرة؛ حيث سأخبر المشاهدين أنه في كل مكان في الشرق الأوسط حيث يسود الشر والفساد، نجد أيادي فيلق القدس الإيراني.

وتابع ” سأتحدث عن التفوق الجوي الإسرائيلي رغم الاحتفالات المضحكة التي شاهدناها في دمشق.. تابعوني ” .