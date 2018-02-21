زعيمة المعارضة الإيرانية تدين اعتقال المئات من الدراويش المحتجين

طهران(صدى):

أدانت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، اعتقال المئات من الدراويش الغوناباديين المحتجين.

وقالت ” رجوي ” ، عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” أدين بقوة اعتقال مئات من الدراويش المحتجين وأدعو الهيئات الدولية المعنية إلى عمل عاجل لإطلاق سراحهم “.

وشنت القوات القمعية للأمن الإيراني هجوما على تجمع لمجموعة من الدراويش الغوناباديين أمام مركز قوى الأمن الداخلي في شارع باسداران مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات وإطلاق النار عليهم.