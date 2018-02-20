بالفيديو.. أمير مكة: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعرضت للتشويه وأقسمت ألا تغلق

نايف السالم(صدى):

أوضح الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أن الموقع الذي أقيمت عليه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ كان أرض فضاء لا يوجد بها أي شيء سوى مبنى واحد فقط.

وأضاف ” الفيصل ” ، خلال زيارته لمحافظات رابغ وخليص والكامل، أن ذلك المبنى الوحيد هو الذي دخله الملك عبدالله – رحمه الله – عندما وضع حجر الأساس لإنشاء المدينة الاقتصادية.

وأعرب أمير منطقة مكة المكرمة، عن أسفه لانطلاق حملات إعلامية وفكرية وثقافية في ذلك الوقت ضد إقامة المدينة، وكاد أن يسحب المشروع وتغلق أبواب المدينة.