الجماهير تفتح النار على رامون دياز بعد خسارة الهلال

نواف السالم(صدى):

أثارت خسارة الهلال أمام الاستقلال الإيراني اليوم الثلاثاء ، غضب جماهير الفريق من المدرب رامون دياز ، التي أدت لتذيل الفريق ترتيب مجموعته بنقطة واحدة فقط في رصيده .

وأعربت الجماهير الهلالية عن استيائها من مدرب الفريق ” دياز ” ، مركدة أن استمراره مع الزعيم يشكل خطرًا كبيرًا عليه في ظل سعي لاعبيه للاحتفاظ بلقب الدوري والحصول على اللقب الآسيوي ، إذا استمر في قناعاته الخاطئة .

ومن جانبه ، أيد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، الجماهير الغاضبة في رايها ، حيث علق في تغريدة ساخرة له عبر ” تويتر ” ، بعد انتهاء المباراة بالخسارة ” بدأت أشك برغبة دياز في الاستمرار ” .

وفتح الجماهير النار على قناعات الأرجنتيني رامون دياز ، بتشكيلة الفريق التي تمثلت في جلوس عدد من اللاعبين البارزين على مقاعد البدلاء مثل المدافع ” جحفلي ” .