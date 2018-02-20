الجماهير تفتح النار على رامون دياز بعد خسارة الهلال
أثارت خسارة الهلال أمام الاستقلال الإيراني اليوم الثلاثاء ، غضب جماهير الفريق من المدرب رامون دياز ، التي أدت لتذيل الفريق ترتيب مجموعته بنقطة واحدة فقط في رصيده .
وأعربت الجماهير الهلالية عن استيائها من مدرب الفريق ” دياز ” ، مركدة أن استمراره مع الزعيم يشكل خطرًا كبيرًا عليه في ظل سعي لاعبيه للاحتفاظ بلقب الدوري والحصول على اللقب الآسيوي ، إذا استمر في قناعاته الخاطئة .
ومن جانبه ، أيد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، الجماهير الغاضبة في رايها ، حيث علق في تغريدة ساخرة له عبر ” تويتر ” ، بعد انتهاء المباراة بالخسارة ” بدأت أشك برغبة دياز في الاستمرار ” .
وفتح الجماهير النار على قناعات الأرجنتيني رامون دياز ، بتشكيلة الفريق التي تمثلت في جلوس عدد من اللاعبين البارزين على مقاعد البدلاء مثل المدافع ” جحفلي ” .
مرسيدس[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 1 ساعة
المدرب ماله خلق يجلس مع الهلال بسبب عدم اعطائه حوافز ماليه الهلال عندنا بس ناجح وبرى مافيه امل يحسب يلعب مع فرق على مستواه نسي ان جميع الفرق الاسيويه يطبقوا الاحتراف بكل تفاصبله خلوا الكبسه تنفعكم
الواقع[ عدد التعليقات: 5761 ] نشر منذ 1 ساعة
دياز مدرب نكبة من زمان والجمهور الهلالي يفهم ذلك أكثر من الإدارة ولكن لا حياة لمن تنادي