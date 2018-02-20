مقتل مصور الإعلام الحربي لميليشيات الحوثي الإيرانية

راشد آل شريه(صدى):

لقي مصور الإعلام الحربي التابع لمليشيات الحوثي الإيرانية ” يحيى حسين مجلي ” ، مصرعه بنيران القوات السعودية في الحد الجنوبي.

وتعتمد الميليشيات على ما تسميه ” الإعلام الحربي ” الذي تؤكد مصادر متطابقة أن العاملين فيه تلقوا تدريبات في طهران ولبنان، ويشرف عليهم خبراء إيرانيون ومن حزب الله، لتضليل أتباعهم بصناعة انتصارات وهمية، وفبركة مقاطع وصور مضللة لذلك.

كما أن هؤلاء العناصر يقومون بعمليات قتالية في المواجهات، ويتولون قيادة مجاميع مسلحة ميدانية إلى جانب عملهم في الإعلام الحربي.