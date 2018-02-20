” الأرصاد ” تتوقع سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة غدا
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق كل من ” حائل، القصيم، حفر الباطن، رفحاء ومنطقة الرياض ” ، غدًا الأربعاء.
وأضاف الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات ” نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية شرق مرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
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