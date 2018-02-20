” الأرصاد ” تتوقع سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة غدا

حمود العنزي (صدى):

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق كل من ” حائل، القصيم، حفر الباطن، رفحاء ومنطقة الرياض ” ، غدًا الأربعاء.

وأضاف الحساب الرسمي، للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات ” نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية شرق مرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.