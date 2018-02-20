الحرس الوطني تحذر المواطنين من الدراجات النارية

نايف السالم(صدى):

حذرت هيئة الشؤون الصحية بالحرس الوطني، المواطنين من إصابات الدراجات النارية، مستشهدةً بحادث اليرموك الذي أدى إلى وفاة 6 لاعبين وإصابة 4 آخرين، مستعملةً إياه وسيلةً لتقديم وسيلة نصح فعالة.

ويذكر أن الهيئة تركز عبر جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، على إصابات الدراجات النارية، ووسائل علاجها، مقدمةً عرضًا مفصلًا لزوار المهرجان عن طرق الوقاية من حوادث الدراجات النارية، والحد من مخاطرها.

كما يقدم الركن معلومات دقيقة حول أبرز حوادث الدراجات النارية، وكيفية التعامل معها، وأهم وسائل السلامة المطلوب توافرها لدى قائدي الدراجات وهواتها.

يأتي ذلك بعد وفاة 6 لاعبين، وإصابة 4 آخرين من فريق الدراجات الهوائية، أمي الإثنين، بعد تعرضهم لحادث الاصطدام أمس.