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الجيش اليمني يحبط تهريب مخدرات ومتفجرات للحوثيين بتعز

الجيش اليمني يحبط تهريب مخدرات ومتفجرات للحوثيين بتعز
فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الجيش اليمني ، اليوم الثاثاء ، في إحباط محاولة تهريب مخدرات ومواد تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية ، في صناعة المتفجرات بإحدى النقاط جنوب شرق تعز .

ووفقًا لمصادر عسكرية ، فإن الجيش اليمني ضبط 3 شحنات بنقطة المثنى في منطقة الحسيوة التابعة لمديرية الصلو ، كانت إحداها محملة بمواد مخدرة من الحشيش والهيروين ، فضلًا عن مواد سائلة تستخدم في صناعة المتفجرات .

أوضح المصدر العسكري ، أن الشاحنتين الأخريين ، كانتا تحملات كراتين سيجارة مهربة ، وفي الأسفل كراتين تحتوي على مواد غريبة قادمة من عدن إلى الحوثيين عبر طريق الخضراء الواصلة إلى دمنة خدير .

واحتجزت قوات الجيش الشاحنات وسائقيها ، وتجري التحقيقات معهم في الوقت الحالي .

 


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