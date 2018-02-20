” أمانة حائل ” تنفي صحة أنباء تقديم مطعم للحوم الكلاب والقطط

علي العنزي(صدى):

أوضح المركز الإعلامي أمانة منطقة حائل، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل حول دهم مطعم يقدم لحوم القطط والكلاب، قديم منذ عام 2015.

وقال رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل سعد الثويني، اليوم الثلاثاء، إن الخبر تم نفي صحته حينها، متابعًا أن الذي ظهر في الصورة المتداولة، لا علاقة له بمراقبي الأمانة، وبالبحث تبين أن الصورة ترجع إلى خبر نشرته إحدى الصحف.

وطالب ” الثويني ” ، بعدم تصديق وتداول أي أخبار باسم الأمانة، إلا ما يُنشر عبر موقع الأمانة الإلكتروني، أو ما يرسل من تصريحات رسمية إلى وسائل الإعلام.