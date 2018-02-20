خطة قطرية حوثية لاغتيال نجل ملك البحرين باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادرمطلعة ، عن سعي قطر إلى اغتيال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين ، أثناء مشاركته بقوات التحالف العربي في اليمن .

ووفقًا للمصادر ، فقد قام قائد القوات الخاصة القطرية العميد ركن حمد فطيس المري ، بالتنسيق مع أحد أعضاء العناصر الحوثية الإرهابية والذي يدعى أبو يزن الجندبي ، لتنفيذ عملية اغتيال دقيقة لنجل الملك حمد بن عيسى آل خليفة .

واستمر التشاور بين الطرفين لتحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ عملية الاغتيال ، وإلصاقها في الوقت نفسه بقوات التحالف المشاركة بحرب اليمن ، بهدف زرع الفتنة بين الدول المشاركة ضمن التحالف العربي .

الجدير بالذكر ، أن نجلي ملك البحرين ، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة ، قد شاركا ضمن قوات التحالف على الجبهة اليمنية ، منذ انطلاق عاصفة الحزم ضد الحوثيين .