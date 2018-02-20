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بالفيديو.. طفل وسيم يرفض مقابلة تلفزيونية

بالفيديو.. طفل وسيم يرفض مقابلة تلفزيونية
نورة الشهري(صدى):

أثار الطفل السعودي يزن بن زايد القحطاني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صوره التي تنشرها له والدته، لما يتمتع به من جمال ساحر.

وجاء رد فعل الطفل يزن على مذيعي إحدى القنوات بشكل غاضب ولم يجِب عن أي سؤال بشكل مسهب ومسترسل، بل إنه أنهى المقابلة غاضبا قائلاً: ” أزعجتوني ” .

وبدأ الطفل يزن في المقابلة التي تم إجراؤها عبر مكالمات الفيديو الصوتية وهو غير راضٍ عن أجواء المقابلة، بل حاول في أكثر من مرة نزع الميكروفون من أذنيه لينهيها، فيما ظن مذيع القناة أن هناك من يزعجه في مكان التصوير.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16174 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ههههههه حياتي 😅
فديت الزعلان اسم الله عليه 😘😍

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