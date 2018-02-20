بالفيديو.. طفل وسيم يرفض مقابلة تلفزيونية
أثار الطفل السعودي يزن بن زايد القحطاني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صوره التي تنشرها له والدته، لما يتمتع به من جمال ساحر.
وجاء رد فعل الطفل يزن على مذيعي إحدى القنوات بشكل غاضب ولم يجِب عن أي سؤال بشكل مسهب ومسترسل، بل إنه أنهى المقابلة غاضبا قائلاً: ” أزعجتوني ” .
وبدأ الطفل يزن في المقابلة التي تم إجراؤها عبر مكالمات الفيديو الصوتية وهو غير راضٍ عن أجواء المقابلة، بل حاول في أكثر من مرة نزع الميكروفون من أذنيه لينهيها، فيما ظن مذيع القناة أن هناك من يزعجه في مكان التصوير.
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 9 دقائق
طسب وخير يطير
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 8 دقائق
لو حافظ للقرآن ما سويتوا معه كذا أصبحت عقول البشر تافهه إلا مارحم الرحيم.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16174 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ههههههه حياتي 😅
فديت الزعلان اسم الله عليه 😘😍