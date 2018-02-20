الجمارك تقلص زمن فسح البضائع

علي القحطاني(صدى):

لغت مصلحة الجمارك العامة مستندات بلغ عددها 20 مستندا كانت ضمن شروط الفسح عن البضائع في موانئ المملكة من أجل توفير الوقت على المستوردين وتقليص الزمن المطلوب لفسح هذه البضائع.

وأشارت مصلحة الجمارك، أنه من الأساسات المرتبطة بتسهيل الحركة التجارية لدى الجمارك، هي تقليص وقت الفسح الجمركي وتوفير التكلفة على قطاع الأعمال، حيث تعمل الجمارك على تبسيط الإجراءات للوصول إلى فسح الشاحنات والحاويات، وهي ما زالت في عرض البحر، لتوفير المال والجهد على المستوردين.

وأكدت المصلحة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” من الأساسات المرتبطة بتسهيل الحركة التجارية لدى الجمارك السعودية هي تقليص وقت الفسح الجمركي وتوفير التكلفة على قطاع الأعمال ” .