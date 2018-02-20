بالصور.. الشباب يواصل استعداداته لمواجهة الرائد

ماجد محمد(صدى):

أدي فريق درجة الشباب الكروي عصر اليوم حصته التدريبية على ملعب النادي الرديف بقيادة مدربة مالدين، وذلك استعدادًا لمباراة فريق الرائد يوم السبت المقبل علي استاد الأمير خالد بن سلطان ضمن مباريات دوري الشباب للأندية الممتازة.

وبدأ المدرب مرانة بتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة بقيادة مدرب اللياقة لؤي القروان عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية منتصف الملع ثم الحقها بتقسيمة تكتيكية وذلك قبل أن يختتم تدريباته بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.