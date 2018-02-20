” أبا الخيل ” يوضح دور وكالة توظيف المواطنين في القطاع الخاص

حمود العنزي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، هدف وكالة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، التي جاءت بقرار مجلس الوزراء.

وقال ” أبا الخيل ” ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية الإخبارية، أن الوكالة ستصبح هي المسئولة عن برامج التوطين من أجل توظيف المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص، مضيفًا أن الوكالة ستكون مكملة لما تقوم به الوزارة من برامج ومشروعات ومبادرات لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ” الملغاة ” .