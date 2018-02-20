” بلومبرج ” : صندوق الثروة السيادي بالمملكة يتطلع للاقتراض

نايف السالم(صدى):

نقلت وكالة ” بلومبرج ” عن مصادر مطلعة، أن صندوق الثروة السيادي بالمملكة (الاستثمارات العامة)، يسعى لاقتراض نحو 5 مليارات دولار من بنوك محلية ودولية لأول مرة في تاريخه.

وأكدت المصدر، أن دراسة هذه المسألة ما زالت جارية على قدم وساق، مشيرًا إلي أن طموحات الصندوق تتجلى بأن يصبح عملاقا باستثمار يصل إلى 2 تريليون دولار داخل المملكة وخارجها.

وخلال مقابلة مع ” بلومبرج ” قال المدير العام للصندوق، ياسر الرميان، في أكتوبر 2017: ” إن الصندوق يتطلع للاقتراض توافقا مع رؤية المملكة لتنويع الاقتصاد وتحريره من الاعتماد على النفط، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة عائداتها، وكذلك مضاعفة الجهود لتحويل الصندوق إلى صندوق عالمي عملاق من خلال منحه ملكية شركة النفط المملوكة للدولة ” أرامكو ” السعودية للطرح العام، والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح اكتتاب عام في العالم ” .

وكان الصندوق قد أعلن عن بعض الصفقات الدولية الكبيرة، بما في ذلك استثمار 20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأمريكي الذي تديره شركة ” بلاكستون غروب لب ” ، و 45 مليار دولار في صندوق الاستثمار التكنولوجي الذي تديره شركة “سوفت بنك غروب”، فضلا عن حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة ” أوبر تكنولوجيز ” .