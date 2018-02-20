عناصر متطرفة تنزع برقع مسلمة بأحد المتاجر بألمانيا

برلين(صدى):

أكدت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، على تعرض امرأة مسلمة تبلغ من العمر 54 عامًا ترتدي البرقع لهجوم وإهانات لفظية داخل أحد متاجر برلين.

وقالت مصادر إن امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا أهانت المرأة المسلمة ونزعت البرقع من وجهها ثم تعقبتها في الشارع خارج المتجر، وواصلت ترديد عبارات مناهضة للأجانب في وجهها، قبل أن تتدخل الشرطة للقبض عليها.

وكان البرلمان الألماني قد وافق، العام الماضي، على مقترح حكومي بحظر ارتداء البرقع من قِبل العاملات في المدارس والمحاكم وغيرها من المؤسسات، في غضون ذلك، تطالب جماعات يمينية بحظر كامل لارتداء البرقع في ألمانيا.