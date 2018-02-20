سيارة مكافحة المخدرات تجذب زوار الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

جذب جناح المديرية العامة لمكافحة المخدرات المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” أنظار الكثير من زائري المهرجان، لما يقدمه من رسائل توعوية هادفة، تحذر من خلالها عن آفة المخدرات ومخاطر الإنزلاق في طريقها المظلم.

وخصصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات سيارتين محاكاة لتجربة القيادة تحت تأثير إفتراضي للمخدرات ، ليتعرف الجمهور على مخاطر تأثير المخدرات على حياة السائق المتعاطي وحياة الآخرين من مستخدمي الطرق.

وتمنح التجربة الزائر امكانية القيادة داخل المركبة التي تم تجهيزها بثلاث شاشات توفر واقع افتراضي للقيادة تحت تأثير المخدرات، بالأضافة إلى تأثيرات تم إضافتها على عجلة القيادة، وثقل في دواسة البنزين والمكابح ، مما يخلق واقعاً مماثلاً لحالة السائقين الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدرات، ومايشكلونه من مخاطر على سلامتهم وعلى سلامة مستخدمي الطريق.

وتوافد العديد من الزوار بمختلف الفئات العمرية على خوض التجربة التي تأتي ضمن مشاركة المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مهرجان ” الجنادرية 32 ” للتوعية بأضرار المخدرات بمختلف أنواعها ومدى خطرها على حياة الفرد والمجتمع.