محافظ حريملاء يجتمع بلجنة شباب المحافظة

سعيد العجل(صدى):

ترأس محافظ حريملاء الأستاذ / عبدالرحمن بن زيد الهزاني الاجتماع الأول لشباب المحافظة .. إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله بتكوين لجنة شبابية من المحافظة ، في بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور ومؤكداً بأن الدولة تحرص على دعم المشاريع والبرامج التي من شأنها النهوض بالطاقات الفتية وتوجيهها التوجيه الأمثل .. وأهمية مشاركة أبناء المحافظة بمايحقق التطلعات وينعكس إيجاباً على المحافظة وأهلها وأن يكونوا لبنة نافعة في بناء الوطن .. وبعد ذلك استمع سعادة المحافظ لمداخلات الشباب جميعاً وتبادل المقترحات والآراء وكان اللقاء ثرياً .