معقبة تروي تفاصيل بداياتها لمنع حكر المهنة على الرجال

علي القحطاني (صدى):

كشفت المعقبة نورة المطاري ، عن تفاصيل بداياتها مع مهمة التعقيب ، أي العمل كمفوض خاص بالشركة لإنهاء بعض الإجراءات بالدوائر الحكومية .

وأشارت ” المطاري ” ، خلال جوارها لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أنها كانت في البداية تعاني كثيرًا ، بسبب جهلها بالكثير من الأنظمة من ناحية الأمانة والتراخيص ، مضيفة ” كنت أراقب هذه الإجراءات بنفسي مستغلة قرار الملك عبدالله رحمه الله أن المرأة تكون وكيلة نفسها ” .

وأوضحت أنها اعتبرت هذا الأمر فرصة لتفتتح مكتبها الخاص بالخدمات في الخبر ، بالرغم من كونه كان حكرًا على الرجال فقط ، إلا أنها قررت مساعدة بنات جنسها .

ولفتت نورة المطاري ، إلى أنها كانت تعاني في عامها الأول من التجربة ، حيث أن الدوائر الحكومية كانت تطالبها دائمًا بإرسال وكيل شرعي ، منوهة أنها كانت تطالب بافتتاح أقسام نسائية ، وتم فتحها مع مرور الوقت بالفعل في بعض الجهات .

وأضافت المعقبة ، أنها وظفت معقبين للأماكن التي لا تتمكن من التعامل معها لعدم وجود أقسام نسائية بها ، فيما تعتمد على نفسها في الذهاب إلى الجهات الأخرى التي تتمكن من التعامل معها .