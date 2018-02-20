فيديو يوضِّح مكان وقوع الحادث الذي تعرَّض له فريق نادي اليرموك

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح مكان وقوع حادث فريق نادي اليرموك الرياضي للدرجات الهوائية.

وأدى موثق الفيديو، دور صاحب السيارة المتهورة، الذي لم يتمكن من تجاهل اللاعبين عند المنحنى نتيجة سرعة المركبة.

وأوضح الفيديو، أماكن المتوفين والمصابين بعد تعرضهم لحادث الدهس، مؤكدًا أن قائد المركبة لم يتوقف بعد الحادث، بل واصل السير حتى خرج عن المسار بمسافة كبيرة، فلم تتوقف السيارة إلا بعد أن ارتطمت بجدار مزرعة.

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