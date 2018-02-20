الحوثيون يجبرون سكان قرية باليمن على المغادرة

فهمي محمد(صدى):

قامت الميليشيات الحوثية الإيرانية، بإجبار سكان قرية البغيل الواقعة في مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة على النزوح ومغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح لتحويل قريتهم إلى موقع عسكري.

وقالت مصادر إن عناصر من الحوثيين ما بين مدني ومسلح، قدموا إلى القرية الأسبوعين الماضيين، وطلبوا من أهاليها الخروج فوراً وإلا سوف يتم التعامل معهم عبر السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين نقلوا آليات لهم وأسلحة إلى القرية، وبنوا على أطرافها بعض المتاريس، ليتم تحويلها إلى منطقة عسكرية لهم.