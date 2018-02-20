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الهلال يمنح لاعبيه راحة لمدة يومين

الهلال يمنح لاعبيه راحة لمدة يومين
نواف السالم(صدى):

منح الجهاز الفني لنادي الهلال ، إراحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم يومي الأربعاء والخميس المقبلين ، بعد توقف المنافسات .

ويعاود الفريق تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل ، استعدادًا لجولات دوري المحترفين المقبلة ، فيما ينضم اللاعبون الذين تم اختيارهم إلى معسكر المنتخب الوطني ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمونديال روسيا بجدة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 58 دقيقة

على خيبتهم

المفروض بوم واحد عدد الهدف

والحافظ ينسق نفس يوم نسقتوا سلطان الدعيع 😂😂😂

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