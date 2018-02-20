الهلال يمنح لاعبيه راحة لمدة يومين
منح الجهاز الفني لنادي الهلال ، إراحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم يومي الأربعاء والخميس المقبلين ، بعد توقف المنافسات .
ويعاود الفريق تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل ، استعدادًا لجولات دوري المحترفين المقبلة ، فيما ينضم اللاعبون الذين تم اختيارهم إلى معسكر المنتخب الوطني ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمونديال روسيا بجدة .
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 58 دقيقة
على خيبتهم
المفروض بوم واحد عدد الهدف
والحافظ ينسق نفس يوم نسقتوا سلطان الدعيع 😂😂😂