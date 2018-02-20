الهلال يمنح لاعبيه راحة لمدة يومين

نواف السالم(صدى):

منح الجهاز الفني لنادي الهلال ، إراحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم يومي الأربعاء والخميس المقبلين ، بعد توقف المنافسات .

ويعاود الفريق تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل ، استعدادًا لجولات دوري المحترفين المقبلة ، فيما ينضم اللاعبون الذين تم اختيارهم إلى معسكر المنتخب الوطني ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمونديال روسيا بجدة .