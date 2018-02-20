شاهد.. لاعبو الهلال يؤدون الصلاة قبل مباراتهم مع الاستقلال
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ لاعبو الهلال وهم يؤدون الصلاة على ارضية الملعب الذي جمعهم مع الاستقلال الايراني.
وحقق نادي الاستقلال الإيراني الفوز على نظيره الهلال بهدف نظيف ، خلال لقاء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات المرحلة الثانية من دور المجموعات ، خلال مباريات بطولة دوري أبطال آسيا .
وحافظ كلا الفريقان على التعادل السلبي خلال الشوط الأول من المباراة ، حتى تمكن الاستقلال من تسديد هدف الفوز الوحيد له بفضل الهلالي عبدالله الحافظ الذي هز شباك فريقه بهدف عن طريق الخطأ ، في الدقيقة الـ46 من عمر الشوط الثاني .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله،،رسالة مؤثرة ومعبرة.
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 57 دقيقة
م شاء الله تبارك الرحمن
الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال