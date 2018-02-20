  • الثلاثاء 20

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. شاهد.. لاعبو الهلال يؤدون الصلاة قبل مباراتهم مع الاستقلال

شاهد.. لاعبو الهلال يؤدون الصلاة قبل مباراتهم مع الاستقلال

شاهد.. لاعبو الهلال يؤدون الصلاة قبل مباراتهم مع الاستقلال
ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ لاعبو الهلال وهم يؤدون الصلاة على ارضية الملعب الذي جمعهم مع الاستقلال الايراني.

وحقق نادي الاستقلال الإيراني الفوز على نظيره الهلال بهدف نظيف ، خلال لقاء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات المرحلة الثانية من دور المجموعات ، خلال مباريات بطولة دوري أبطال آسيا .

وحافظ كلا الفريقان على التعادل السلبي خلال الشوط الأول من المباراة ، حتى تمكن الاستقلال من تسديد هدف الفوز الوحيد له بفضل الهلالي عبدالله الحافظ الذي هز شباك فريقه بهدف عن طريق الخطأ ، في الدقيقة الـ46 من عمر الشوط الثاني .


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله،،رسالة مؤثرة ومعبرة.

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 57 دقيقة

م شاء الله تبارك الرحمن

الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *