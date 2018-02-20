شاهد.. لاعبو الهلال يؤدون الصلاة قبل مباراتهم مع الاستقلال

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ لاعبو الهلال وهم يؤدون الصلاة على ارضية الملعب الذي جمعهم مع الاستقلال الايراني.

وحقق نادي الاستقلال الإيراني الفوز على نظيره الهلال بهدف نظيف ، خلال لقاء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات المرحلة الثانية من دور المجموعات ، خلال مباريات بطولة دوري أبطال آسيا .

وحافظ كلا الفريقان على التعادل السلبي خلال الشوط الأول من المباراة ، حتى تمكن الاستقلال من تسديد هدف الفوز الوحيد له بفضل الهلالي عبدالله الحافظ الذي هز شباك فريقه بهدف عن طريق الخطأ ، في الدقيقة الـ46 من عمر الشوط الثاني .