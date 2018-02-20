بالفيديو.. المغني الكندي دريك يوزع مليون دولار على العامة

فلوريدا(صدى):

وزع المغني الكندي دريك، حوالي مليون دولار على المحتاجين في أحياء مدينة ميامي، أثناء تصويره فيديو كليب أغنيته الجديدة.

ورصد مقطع فيديو الأغنية تجوله بالشوارع، حيث فاجأ البسطاء بمنحهم نقودًا لمساعدتهم، فضلًا عن إعلانه في مكبر صوت أن كل مشترياتهم على نفقته الخاصة، فضلًا عن منحه 20 ألف دولار لفريق الإطفاء بالمدينة.

ولاقت أغنيته الجديدة ” خطة الرب ” نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها على اليوتيوب، حيث جمعت أكثر من 24 مليون مشاهدة، وبفضل هذه الأغنية قام دريك بمنح 50 ألف دولار لأحد طلاب جامعة ميامي، إضافةً إلى 50 ألف دولار أخرى لمركز تأهيلي للشباب.