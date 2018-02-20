زيدان ينفي رحيله عن ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه سيقاتل من أجل الاستمرار في صفوف الفريق، نافيًا الشائعات التي ترددت في الأسابيع الأخيرة عن رحيله.

وقال زيدان : أنا بخير هنا، سأقاتل دائمًا للاستمرار، وكل يوم يدفعني إلى أن أكون قويًّا، أنا مستمتع بكل يوم هنا.

وأضاف: ريال مدريد يمر بأفضل حالاته بعد الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ريال مدريد يواجه مشكلة إصابة ثلاثة من أهم اللاعبين الأساسيين في الفريق: مارسيلو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش. ولا يزال من غير المعروف موعد عودتهم إلى اللعب مرة أخرى.