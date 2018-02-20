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بالفيديو.. جلد العريس بالسوط لإتمام الزواج في السودان

بالفيديو.. جلد العريس بالسوط لإتمام الزواج في السودان
الخرطوم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو تم نشره على ” يوتيوب ” ، يوضح بعض عادات الزواج في السودان .

وأظهر المقطع ، قيام شقيق العروس بجلد العريس بالسوط ، حيث أن ذلك يمثل شرطًا لإتمام الزواج ، بينما يقوم العريس في قبائل أخرى بجلد عدد من رجال عائلته لإظهار قوة تحملهم .

وتشتهر عادات الزواج في السودان أيضًا ، بحبس العروس في المنزل شهرًا كاملًا ، وذلك دون السماح للعريس بأن يراها حتى يشعر بالفرق عندما يراها مزينة بالحناء ، وذات بشرة صافية .


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 2 ساعتين

عادات البعض في السودان *******
*
جلد العريس *!!!!! لا يااابوي لا حوشك ** عيش من غير زواج أحسن * خلك عانس * ههههههههههههههههه
*
قال جلد قال * هع !!!!!!!!!!
*
والعروس تنحبس شهر بالمنزل * ههههههههههههه
*
تحس الزواج عندهم أحكام لم تنفذ بعد * أااااااااييي* هع

[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 2 ساعتين

حشى ماهو زواج تعذيب وربي الواحد يحسبها الف حساب عشان يتزوج هههههههههه

[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 2 ساعتين

وش العادات ذي يتمسط حتى ينسلخ جلده

هذا فرح والا عذاب

[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 2 ساعتين

يخرب بيتهم ايش العنف ذاااا🙈😱 تخلف وجهل

[ عدد التعليقات: 16174 ] نشر منذ 55 دقيقة

هههههههههه

يا زين عاداتنا بس ☺️

[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 45 دقيقة

يازين عاداتنا ويازينك انتي

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 43 دقيقة

نرسلهم راعي الددسن وبرق … يتزوجو من عندهم ☺️👍🏻 … ايش رايكم بالله😂

[ عدد التعليقات: 25171 ] نشر منذ 40 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1523 ] نشر منذ 27 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههه صح ي ليت نرسل لهم برق وراعي الددسن
وكمان شايب بروحه معهم عشان يترحم ع زوجته المتوفيه ويحفر لها بير ماء في الصومال 😂😜

[ عدد التعليقات: 16174 ] نشر منذ 24 دقيقة

شكراً اخصائي 😆

ناقده ههههههههههه بيحرمون الزواج بعدها 😂

لا والله يا محرومه ما راح يتحملون مااظن 😅😅😅

[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 18 دقيقة

أم البنات ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 8 دقائق

انا لا تكفووووووووووووووووون مابي الا في حاله وحده

اذا دنو موافقه

[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 8 دقائق

اذا بتتزوجيني انا موافق انجلد للصبح

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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