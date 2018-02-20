بالفيديو.. جلد العريس بالسوط لإتمام الزواج في السودان

الخرطوم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو تم نشره على ” يوتيوب ” ، يوضح بعض عادات الزواج في السودان .

وأظهر المقطع ، قيام شقيق العروس بجلد العريس بالسوط ، حيث أن ذلك يمثل شرطًا لإتمام الزواج ، بينما يقوم العريس في قبائل أخرى بجلد عدد من رجال عائلته لإظهار قوة تحملهم .

وتشتهر عادات الزواج في السودان أيضًا ، بحبس العروس في المنزل شهرًا كاملًا ، وذلك دون السماح للعريس بأن يراها حتى يشعر بالفرق عندما يراها مزينة بالحناء ، وذات بشرة صافية .