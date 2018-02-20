بالفيديو.. جلد العريس بالسوط لإتمام الزواج في السودان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو تم نشره على ” يوتيوب ” ، يوضح بعض عادات الزواج في السودان .
وأظهر المقطع ، قيام شقيق العروس بجلد العريس بالسوط ، حيث أن ذلك يمثل شرطًا لإتمام الزواج ، بينما يقوم العريس في قبائل أخرى بجلد عدد من رجال عائلته لإظهار قوة تحملهم .
وتشتهر عادات الزواج في السودان أيضًا ، بحبس العروس في المنزل شهرًا كاملًا ، وذلك دون السماح للعريس بأن يراها حتى يشعر بالفرق عندما يراها مزينة بالحناء ، وذات بشرة صافية .
رااايق[ عدد التعليقات: 3792 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادات البعض في السودان *******
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جلد العريس *!!!!! لا يااابوي لا حوشك ** عيش من غير زواج أحسن * خلك عانس * ههههههههههههههههه
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قال جلد قال * هع !!!!!!!!!!
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والعروس تنحبس شهر بالمنزل * ههههههههههههه
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تحس الزواج عندهم أحكام لم تنفذ بعد * أااااااااييي* هع
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 2 ساعتين
حشى ماهو زواج تعذيب وربي الواحد يحسبها الف حساب عشان يتزوج هههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25171 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش العادات ذي يتمسط حتى ينسلخ جلده
هذا فرح والا عذاب
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخرب بيتهم ايش العنف ذاااا🙈😱 تخلف وجهل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16174 ] نشر منذ 55 دقيقة
هههههههههه
يا زين عاداتنا بس ☺️
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 25171 ] نشر منذ 46 دقيقة
هههههههههههههههههه تعتقدون لو وصلت هذي العاده عندنا بيتحملون
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 45 دقيقة
يازين عاداتنا ويازينك انتي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3103 ] نشر منذ 43 دقيقة
نرسلهم راعي الددسن وبرق … يتزوجو من عندهم ☺️👍🏻 … ايش رايكم بالله😂
☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25171 ] نشر منذ 40 دقيقة
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☕☕☕ لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25171 ] نشر منذ 29 دقيقة
ومعاهم اخصائي. وقبلهم شايب بروحه
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1523 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه صح ي ليت نرسل لهم برق وراعي الددسن
وكمان شايب بروحه معهم عشان يترحم ع زوجته المتوفيه ويحفر لها بير ماء في الصومال 😂😜
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16174 ] نشر منذ 24 دقيقة
شكراً اخصائي 😆
ناقده ههههههههههه بيحرمون الزواج بعدها 😂
لا والله يا محرومه ما راح يتحملون مااظن 😅😅😅
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 18 دقيقة
أم البنات ههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 8 دقائق
انا لا تكفووووووووووووووووون مابي الا في حاله وحده
اذا دنو موافقه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5674 ] نشر منذ 8 دقائق
اذا بتتزوجيني انا موافق انجلد للصبح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه