مدرسة بالليث تكرم طالبًا بعد عثوره على مبلغ مالي

نايف السالم(صدى):

قامت مدرسة سعيد بن العاص الابتدائية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث، بتكريم الطالب سعود بن سالم بن غالي الثعلبي، الذي ‏يدرس فــي الصف السادس الابتدائي، نظير أمانته وسلوكه الحسن، إثر عثوره على مبلغ من المال في فناء المدرسة أثناء الفسحة، حيث قام بتسليمه لإدارة المدرسة.

ويذكر أنه بتوجيهات من قائد المدرسة حسين بن عبيد الصعب تم التوصل إلى صاحب المبلغ، والذي بدوره شكر الطالب، وأراد أن يكافئه بمبلغ مالي إلا أن الطالب رفض ذلك قائلا :لم أفعل ذلك من أجل المكافأة وإنما عملته رغبة في الأجر والثواب من الله تعالى.