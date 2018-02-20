بالفيديو.. شروط الحصول على رخصة التعقيب

علي القحطاني (صدى):

أوضح المعقب، احمد الهديان، شروط الحصول على رخصة التعقيب تلك الرخصة الذي يحملها مفوض الشركة لإبرازها للجهات الحكومية لإنهاء بعض الإجراءات.

وقال الهديان في برنامج معالي المواطن المذاع عبر فضائية ” أم بي سي ” ، أن هناك شروط لاستخراج هذه الرخصة، وهي:

1- تصديق الاستمارة من الغرفة التجارية .

2- صورة من عقد العمل لدى الشركة.

3-صورة من السجل التجاري للشركة او المؤسسة بالإضافة إلى عقد التأسيس او عقد لإيجار المحل.

4- افادة خطية عن المعقب السابق هل يوجد ام لا مع احضار التعميد السابق.

5- احضار تفويض من صاحب المؤسسة يخوله بالتوقيع على الاستمارات إذا لم تكن الاستمارات موقعة من صاحب المؤسسة.

6- احضار اخلاء طرف مصدق من الغرفة التجارية من الجهة الاولى مع البيانات المذكورة اعلاه في حالة انتقال المعقب من جهة إلى اخرى.

7- برنت من التأمينات الاجتماعية باسم المندوب.

8- أربع صور شمسية مقاس 2*3 ملونة.

9- أهم شرط هو احضار ملف علاقي.