بالفيديو.. شروط الحصول على رخصة التعقيب
أوضح المعقب، احمد الهديان، شروط الحصول على رخصة التعقيب تلك الرخصة الذي يحملها مفوض الشركة لإبرازها للجهات الحكومية لإنهاء بعض الإجراءات.
وقال الهديان في برنامج معالي المواطن المذاع عبر فضائية ” أم بي سي ” ، أن هناك شروط لاستخراج هذه الرخصة، وهي:
1- تصديق الاستمارة من الغرفة التجارية .
2- صورة من عقد العمل لدى الشركة.
3-صورة من السجل التجاري للشركة او المؤسسة بالإضافة إلى عقد التأسيس او عقد لإيجار المحل.
4- افادة خطية عن المعقب السابق هل يوجد ام لا مع احضار التعميد السابق.
5- احضار تفويض من صاحب المؤسسة يخوله بالتوقيع على الاستمارات إذا لم تكن الاستمارات موقعة من صاحب المؤسسة.
6- احضار اخلاء طرف مصدق من الغرفة التجارية من الجهة الاولى مع البيانات المذكورة اعلاه في حالة انتقال المعقب من جهة إلى اخرى.
7- برنت من التأمينات الاجتماعية باسم المندوب.
8- أربع صور شمسية مقاس 2*3 ملونة.
9- أهم شرط هو احضار ملف علاقي.
شروط الحصول على رخصة التعقيب #معالي_المواطن pic.twitter.com/JtzbD5gT10
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٠ فبراير، ٢٠١٨
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