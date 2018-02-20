دياز: وقعنا في سلسلة من الأخطاء خلال الشوط الثاني

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب الهلال رامون دياز ، إن الفريق قدم اليوم مستوى جيد خلال الشوط الأول ، حيث حافظ فيه على التعادل لافتًا إلى أن اللاعبين كان ينقصهم التسجيل لإثبات قدراتهم .

وأشار ” دياز ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب مباراة الهلال والاستقلال الإيراني اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الدوري الآسيوي ، إلى أن اللاعبين وقعوا في سلسلة من الأخطاء خلال الشوط الثاني ، قائلًا ” نعترف بالسوء الذي كنا عليه في الشوط الثاني لبعض الظروف ” .

ولفت إلى أن هناك فترة توقف للفريق ، سيحرص من خلالها على التعافي والاستفادة منها .