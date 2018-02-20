” الأحوال المدنية ” بالجنادرية تعرض أرشفة الوثائق

علي القحطاني (صدى):

سلطت الأحوال المدنية، الضوء على آلية أرشفة وحفظ أساسات المواطنين بجناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

وأرشفت الأحوال المدنية، أكثر من مليار و400 مليون وثيقة، بأيد وكوادر من المملكة مدربة على هذا المجال، تنفيذاً للخطة التي وضعتها لتحسين عمل الأرشفة الإلكترونية في المملكة.

وتم حفظ الوثائق، التي تتضمن شهادة الميلاد وحتى شهادة الوفاة مرورًا بكافة مراحل الحياة، بمواصفات عالية ضد الرطوبة والحريق، في ملفات مقاومة للماء والتآكل، ويتم الرجوع إليها عبر تقنية ” الباركود ” ، بدلاً عن الكتابة اليدوية السابقة، ومخصص لكل مواطن ملف مستقل، في خطوة متطورة قام بها القطاع لحفظ الأساسات وتسهيل عملية الوصول إليها.