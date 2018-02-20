  • الثلاثاء 20

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” آل الشيخ ” : بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار

” آل الشيخ ” : بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار

” آل الشيخ ” : بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار
طلال الغامدي(صدى):

سخر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، اليوم الثلاثاء ، من مستوى اللعب الذي تعامل به الهلال خلال مباراة اليوم أمام الاستقلال الإيراني ضمن بطولة الدوري الآسيوي .

ووجه ” آل الشيخ ” رسالة إلى مدرب الفريق عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار ” .

يذكر أن الهلال خسر اليوم أمام الاستقلال بهدف لصالح الأخير دون رد ، خلال مواجهة اليوم من المرحلة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا .

 


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ 24 دقيقة

يعني ياهلاليين اكرهوه ويالاعبين لا تسمعون كلامه وتمردو عليه — الكوره فوز وخساره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *