” آل الشيخ ” : بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار

طلال الغامدي(صدى):

سخر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، اليوم الثلاثاء ، من مستوى اللعب الذي تعامل به الهلال خلال مباراة اليوم أمام الاستقلال الإيراني ضمن بطولة الدوري الآسيوي .

ووجه ” آل الشيخ ” رسالة إلى مدرب الفريق عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار ” .

يذكر أن الهلال خسر اليوم أمام الاستقلال بهدف لصالح الأخير دون رد ، خلال مواجهة اليوم من المرحلة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا .