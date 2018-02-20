تعليم مكة يعقد اللقاء الأول التعريفي عن الاختبارات الدولية

نايف السالم(صدى):

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي اليوم الثلاثاء، اللقاء الأول التعريفي عن الاختبارات الدولية TIMSS ، وذلك في مقر الإدارة العامة بالعزيزية بمكة المكرمة .

وأوضحت مديرة برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي منى الشريف أن الملتقى يستهدف مشرفات ومعلمات رياضيات وعلوم من مكتب تعليم الجموم و٨٠٠ طالبة ويهدف إلى تعريف المشاركة على الاختبارات الدولية TIMSS ومعرفة الهدف من الاختبارات الدولية TIMSS ومعرفة أدوات الدراسة والاطلاع على نتائج دراسة TIMSS لمادة الرياضيات والعلوم لعام 2015م والتعرف على نوعية الأسئلة في الاختبار الدولي TIMSS .

وبينت أن اللقاء الأول التعريفي للاختبارات الدولية TIMSS يناقش تحضيرات وآليات تطبيق الاختبار الدولي TIMSS في مدرسة العينة بمتوسطة الجموم الثانية، وذلك حرصاً على نجاح تطبيق الاختبارات الدولية TIMSS بما يعود بالنفع على الميدان التعليمي في منطقة مكة المكرمة.