بالفيديو.. ضبط موقعًا مخالفًا لبيع الخضروات في صناعية حي الشفا
تمكنت أمانة منطقة الرياض وبمساندة شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل، من ضبط موقعًا مخالفًا لبيع الخضروات في صناعية حي الشفا تشرف عليه عمالة وافدة غير نظامية.
وقالت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: جرى ضبطهم ومصادرة البضائع وتطبيق العقوبات بحقهم إنفاذًا للأنظمة وحفاظًا على سلامة السكان وراحتهم.
بالفيديو..#أمانة_منطقة_الرياض وبمساندة شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل تضبط موقعًا مخالفًا لبيع الخضروات في صناعية حي الشفا تشرف عليه عمالة وافدة غير نظامية، جرى ضبطهم ومصادرة البضائع وتطبيق العقوبات بحقهم إنفاذًا للأنظمة وحفاظًا على سلامة السكان وراحتهم.#في_خدمتكم pic.twitter.com/13z9VEx4zI
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 20, 2018
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