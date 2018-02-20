بالفيديو.. ضبط موقعًا مخالفًا لبيع الخضروات في صناعية حي الشفا

عادل الحربي(صدى):

تمكنت أمانة منطقة الرياض وبمساندة شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل، من ضبط موقعًا مخالفًا لبيع الخضروات في صناعية حي الشفا تشرف عليه عمالة وافدة غير نظامية.

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: جرى ضبطهم ومصادرة البضائع وتطبيق العقوبات بحقهم إنفاذًا للأنظمة وحفاظًا على سلامة السكان وراحتهم.