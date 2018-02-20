خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس جنوب أفريقيا

واس(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية .

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وقد عبر رئيس جنوب أفريقيا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب أفريقيا في جميع المجالات .