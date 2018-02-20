وزير الداخلية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

نايف السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس، في مكتبه بديوان الوزارة.

وبحث الجانبين خلال اللقاء،عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأحداث في المنطقة.

شهد الحضور معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد بن مهنا المهنا.

فيما حضره من الجانب الأمريكي، عضو الكونجرس الأمريكي بول كوك، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وعدد من المسؤولين.