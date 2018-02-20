إطلاق أول مشروع كوميدي في المملكة بجدة

نورة الشهري (صدى):

ستعد مؤسسة رؤية لتنظيم المعارض والفعاليات، تحت إشراف هيئة الترفيه، لإطلاق أكبر مشروع كوميدي، والأول من نوعه في المملكة، على أرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات ” الحارثي ” ، لمدة أربعة أيام، ابتداءً من الخميس المقبل، 22 حتى 25 فبراير الحالي.

وقال مدير المشروع، محمد ياسر الترك، إن المشروع يعتبر الأول من نوعه في المملكة، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا من العالم العربي، بإقامة عرضين يوميًا خلال الأربعة أيام, حيث يبدأ العرض الأول الساعة الثامنة مساء حتى التاسعة والنصف، ثم العرض الثاني من العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة.

وأضاف: قررنا نحن فريق رؤية برئاسة المدير العام، خالد الذيابي، دخول سوق صناعة الترفيه، وإقامة مهرجانات ذات طابع مميز وجديد في المملكة، لتنشيط السياحة الداخلية وفقًًا لرؤية المملكة 2030.