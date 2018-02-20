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مديرية سجون الرياض تثمن جهود لجنة تنمية الأفلاج لتهذيب سلوك النزلاء

مديرية سجون الرياض تثمن جهود لجنة تنمية الأفلاج لتهذيب سلوك النزلاء
علي القحطاني(صدى):

أشادت مديرية السجون في الرياض ، بالتعاون الذي قدمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج ، من خلال طرح برامج متنوعة لنزلاء السجن العام بالمحافظة .

ومن جانبه ، قدم العميد علي آل قوت ، من مديرية السجون بالعاصمة ، شهادة شكر وتقدير قام باستلامها رئيس مجلس الإدارة بلجنة تنمية الأفلاج ، مرضي الحبشان ، تقديرًا لدور اللجنة وجهودها المبذولة ، بالإضافة إلى تعاونها مع شعبة سجون الأفلاج ، بهدف تحقيق أثر إيجابي على النزلاء .

وتواصل لجنة التنمية بالأفلاج جهودها ، من خلال تنفيذ العديد من البرامج المتنوعة والدورات التدريبية والتأهيلية لنزلاء سجن المحافظة ، لتعزيز القيم الأسرية لديهم وتهذيب سلوكياتهم .


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