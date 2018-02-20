بالصور.. مدير مكتب تعليم شرق الرياض يدشن مبادرة ارتقاء بمدارس المكتب

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

نظمت وحدة الشراكة بمكتب التعليم بشرق الرياض برنامج تدريبي لثلاثين رائد شراكة بمدارس المكتب وذلك على مدى يومين بمدرسة الخليل بن أحمد الابتدائية وذلك للتعريف بمبادرة ارتقاء إحدى مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد حفظه الله وتهدف هذه المبادرة لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع في العملية التعليمية والتربوية.

حيث اشتمل البرنامج على عدة محاور وهي مفهوم الشراكة وأهميتها وأهدافها وأنماط الشراكات وآليات تفعيلها وطرق التواصل مع أولياء الأمور كذلك عناصر تهيئة البيئة المدرسية لإنجاح الشراكة والسمات والمهارات المطلوب توفرها برائد الشراكة لتحقيق شراكة وتواصل فاعل مع أولياء الأمور والتخطيط لبناء شراكة فاعلة مع أولياء الأمور كما تم عرض بعض التجارب العالمية والمحلية المميزة في مجال آليات التفاعل مع أولياء الأمور .

وشهد البرنامج حضور سعادة مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد الزهراني ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله العنزي ومشرفي النشاط الطلابي الأستاذ طلال العنزي والأستاذ عبدالرحمن الزهراني .

وأوضح مدير المكتب في كلمته لرواد الشركة بأننا نعاني من غياب دور الأسرة ، وأنتم الوقود المحرك لاستثمار المبادرة وترجمتها واقعًا ملموسًا يعزز الروابط والتكامل بين جميع الأطراف بما ينعكس على المجتمع بأكمله.

وأكد ” الزهراني ” بأن هذه المبادرة سوف تسهم بإذن الله في توثيق العلاقة التعاونية والتكاملية بين المدرسة والأسرة والمجتمع وتحسين الجودة في الأداء التعليمي وتعزيز مفهوم المواطنة في المجتمع وتنمية المسؤولية المجتمعية وتنمية القيم ومهارات الحياة لدى المتعلمين والمشاركة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدرسة والإسهام في تحسين عملية تعليم الطلاب وتعلمهم.

وأوضح ” الزهراني ” بأن الشراكة قد حددت ضوابط مشاركات الأسرة والمجتمع مع المدرسة بحيث تكون المشاركات متوافقة مع أنظمة الدولة، وخالية من المخالفات الشرعية وأن تتلاءم مع أعراف المجتمع وتقاليده وعاداته الثقافية والاجتماعية وأن يلتزم المشاركون باللوائح والتعاميم المنظمة وأن تكون مناسبة للفئة المستهدفة من حيث خصائص النمو ومراعاة الفروق الفردية وأن تحقق شروط الأمن والسلامة والتنسيق مع إدارة المدرسة في تنفيذ جميع المشاركات.

وفي ختام البرنامج تم تكريم قائد مدرسة الخليل بن أحمد الابتدائية الأستاذ علي الدهري لاستضافة البرنامج ومقدم الدورة الأستاذ عبدالله العنزي ورواد الشراكة ثم التقطت الصور التذكارية .