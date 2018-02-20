سمو ولي العهد يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي

واس(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وعضو الكونجرس الأمريكي بول كوك، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وعدد من المسؤولين.