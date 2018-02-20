بالفيديو.. الشاعر محمد الخس يلقي قصيدة أمام الملك سلمان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نادر لقصيدة ألقاها الشاعر محمد الخس – رحمه الله – ، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والذي كان أميرًا للرياض في هذا الوقت من عام 1401 هـ .
ويعد الشاعر ” الخس ” ، من شعراء الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، حيث كان يلقب بـ ” البستان ” ، نظرًا للجمال الذي يتسم به شعره ، حيث انتقل إلى الكويت بعد وفاة الملك عبدالعزيز .
📽 قصيدة جميلة ألقاها الشاعر #محمد_الخس رحمه الله أمام الملك سلمان (أمير الرياض آنذاك) حفظه الله عام 1401هـ
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الشاعر أبو خلف هو من شعراء الملك عبدالعزيز رحمه الله ولقبه بـ (البستان) لجمال شعره، انتقل إلى الكويت بعد وفاة الملك عبدالعزيز.
اللهم ارحمه وأسكنه جنات النعيم pic.twitter.com/7Fn7ioNe3T
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) ٢٠ فبراير، ٢٠١٨
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