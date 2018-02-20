بالفيديو.. الشاعر محمد الخس يلقي قصيدة أمام الملك سلمان

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نادر لقصيدة ألقاها الشاعر محمد الخس – رحمه الله – ، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والذي كان أميرًا للرياض في هذا الوقت من عام 1401 هـ .

ويعد الشاعر ” الخس ” ، من شعراء الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، حيث كان يلقب بـ ” البستان ” ، نظرًا للجمال الذي يتسم به شعره ، حيث انتقل إلى الكويت بعد وفاة الملك عبدالعزيز .