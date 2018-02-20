يوتيوب يلغي خاصية الفيديوهات الإعلانية الطويلة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة المالكة ليوتيوب، عن تخليها للفيديوهات الإعلانية الطويلة، التي عبر كثيرون عن تذمرهم منها، واعتبروها أسوأ شيء في يوتيوب، ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في أبريل المقبل.

وقال متحدث باسم ” جوجل ” ، إن الشركة ملتزمة بتقديم الإعلانات بشكل أفضل للمستهلكين، لذلك ستلغى الإعلانات الطويلة، وفي المقابل سيكون هناك شكل جديد للإعلانات مفيد للجمهور والمعلنين على حد سواء.

وسيظل ” يوتيوب ” على الفيديوهات الإعلانية التي تتراوح مدتها بين 6- 20 ثانية، حيث يطبق يوتيوب الفيديوهات الطويلة منذ سنوات، لكن انتباه الجمهور لهذه النوع من الإعلانات شهد انخفاضا كبيرا حسب إحصاءات جوجل.