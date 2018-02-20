طيران ناس يعلن خصومات على الرحلات الداخلية والدولية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة الناقل الجوي الوطني، ناس، عن خصومات على الرحلات الداخلية والدولية وذلك بالتزامن مع ذكرى انطلاق أول رحلة جوية لطيران ناس، الناقل الجوي الوطني، بتاريخ 17 فبراير 2007م.

ويحتفل طيران ناس مع ضيوفه المسافرين بمرور 11 عامًا على تأسيسه ومسيرته الريادية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وحقق منذ انطلاقته نجاحات مبهرة وتطوراتٍ سريعة على الصعيدين المحلي والدولي، ووصل أسطول طائراته إلى 31 طائرة، وبعدد رحلات يتجاوز 1100 رحلة أسبوعية تنطلق من أربع مراكز انطلاق وهي الرياض وجدة والدمام وأبها.

وحصل طيران ناس على العديد من الجوائز المحلية والعالمية يأتي في أبرزها حصوله على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط ثلاث مرات على التوالي 2015 و 2016 و 2017 ضمن حفل جوائز السفر العالمية السنوي. كما حصل طيران ناس على جائزة سكاي تراكس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2017 في معرض باريس الجوي. والعديد من الجوائز خلال مسيرته في دعم السياحة العربية وجائزة أفضل مركز اتصال لقطاع الطيران في الشرق الأوسط وأفضل خدمة لبرنامج المبيعات.