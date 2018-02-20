مؤسسة النقد تقرر السماح للشركة الأولى لخدمات التأمين بممارسة نشاطها

عادل الحربي(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي، السماح للشركة الأولى لخدمات التأمين بممارسة نشاط الوكالة في التأمين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وقالت مؤسة النقد : ويأتي ذلك بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك.

وأضافت : وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع ” ساما تهتم ” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.