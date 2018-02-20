الملحقية الثقافية بلندن تطالب المبتعثين تجنب النقاشات العقائدية

عادل الحربي (صدى):

طالبت الملحقية الثقافية للمملكة في بريطانيا، من الطلبة المبتعثين، تجنب الخوض في نقاشات عقائدية أو سياسية، حرصًا على سلامتهم الشخصية، ولتجنب الوقوع في مشكلات من أي نوع.

وقالت الملحقية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء: ” عزيزي الطالب المبتعث، تجنب الخوض في نقاشات عقائدية أو سياسية مع الغرباء، وتذكر دائمًا أنك بمنزلة سفير لبلدك ” .

وتابعت: ” ابتعد عن التجمعات التي تدعو إلى التطرف أيا كانت توجهاتها، دينية أو غير دينية ” .