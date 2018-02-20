بالصور.. إصابة 3 من عائلة واحدة وقائد شاحنة في تصادم بجدة

نايف السالم(صدى):

أصيب أربعة في حادث تصادم في طريق مكة جدة السريع في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، تلقت مساء اليوم، الثلاثاء،، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق مكة المكرمة جدة السريع بعد كبري الحرس باتجاه مكة، ونتج عنه 4 إصابات.

وأضاف أنه فور تلقّي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997، هرعت (3) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدّمة، بإشراف القائد الميداني محمد الشريف، إلى موقع الحادث، حيث تبيَّن وجود (3) إصابات، متوسطة الاصابة واصابة بسيطة .

وقال أبو زيد: ” قُدِّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة 3 اصابات إلى مستشفى الثغر بجدة واصابة الى مستشفى الملك عبد العزيز بجدة ” .